Диджей из Новосибирска получил 8 лет колонии за наркоторговлю

В Новосибирске клубный диджей Александр Ч. не смог смягчить приговор за попытку продажи наркотиков. Новосибирский областной суд вынес решение по апелляции 10 ноября.
По информации прокуратуры, 27-летний парень работал курьером, а затем оформился как самозанятый. Судя по соцсетям, он открыл свой блог, подрабатывал диджеем в ночных клубах и стал делать ремиксы на популярные треки.
26 мая 2025 года подозреваемый приобрел более 5 грамм тяжелых наркотиков и забрал закладку во дворе дома на улице Народная. Оперативники УНК МВД России по Новосибирской области задержали его с поличным. Дома у задержанного изъяли ежедневник, там были записи о фасовке и распространении наркотиков.
Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере, суд арестовал подозреваемого. Диджей не признал вину, от дачи показаний отказался. В сентябре Калининский районный суд назначил закладчику 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, осужденный обжаловал приговор.
— Судебная коллегия Новосибирского областного суда согласилась с позицией гособвинения и оставила наказание без изменения, жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Семенова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.