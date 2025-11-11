Диджей из Новосибирска получил 8 лет колонии за наркоторговлю

26 мая 2025 года подозреваемый приобрел более 5 грамм тяжелых наркотиков и забрал закладку во дворе дома на улице Народная. Оперативники УНК МВД России по Новосибирской области задержали его с поличным. Дома у задержанного изъяли ежедневник, там были записи о фасовке и распространении наркотиков.