Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл суть отношений России и Казахстана

Отношения России и Казахстана носят сугубо прагматичный характер. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, эти отношения «достаточно стабильны».

Отношения России и Казахстана имеют прагматичную основу.

Отношения России и Казахстана носят сугубо прагматичный характер. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, эти отношения «достаточно стабильны».

«У России и Казахстана достаточно стабильно развиваются прагматичные отношения. Россия и Казахстан входят и в ЕАЭС, и в ШОС, и в ОДКБ. По сути, мы и военные союзники, и экономические партнеры», — отметил Пилько.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11−12 ноября посетит Россию с официальным визитом. В Кремле его примет российский лидер Владимир Путин.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше