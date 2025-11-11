Политолог раскрыл суть отношений России и Казахстана

Отношения России и Казахстана имеют прагматичную основу.
Отношения России и Казахстана носят сугубо прагматичный характер. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, эти отношения «достаточно стабильны».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11−12 ноября посетит Россию с официальным визитом. В Кремле его примет российский лидер Владимир Путин.
