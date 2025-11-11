В Белоруссии запретили продажу российских маршмеллоу из-за опасного состава

В последнее время вопросы безопасности продуктов привлекают особое внимание надзорных органов. В России Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с продажей на маркетплейсах бетельного ореха, который может оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости. В Беларуси же временно запрещен оборот маршмеллоу российского производителя из-за обнаруженного в них незаявленного красителя, опасного для здоровья, особенно для детей.