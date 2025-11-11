Табун украденных лошадей пытался перевезти житель Туркестанской области

Для проверки его слов, полицейские сняли лошадей с метками на видео и отправили в сельские чаты. Там выяснилось, что 27 из 45 коней числились украденными с вольного выпаса. Своих животных опознал фермер из Акмолинской области. Владельцев остальных 18 лошадей устанавливают.