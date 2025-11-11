Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Табун украденных лошадей пытался перевезти житель Туркестанской области

Недалеко от города Темиртау карагандинские полицейские остановили автомобиль Renault с украденными животными, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изначально грузовик остановили для осмотра, передает «КТК». Водитель заверял, что приобрел животных в Степногорске за 13 млн тенге.

Для проверки его слов, полицейские сняли лошадей с метками на видео и отправили в сельские чаты. Там выяснилось, что 27 из 45 коней числились украденными с вольного выпаса. Своих животных опознал фермер из Акмолинской области. Владельцев остальных 18 лошадей устанавливают.

Самого 48-летнего шофера из Туркестанской области взяли под стражу.

Со слов заместителя начальника управления ДП Карагандинской области Мейиржана Сламбекова, им ранее поступила оперативная информация от коллег департамента полиции Астаны о перевозке похищенных лошадей.

Недавно лебедей из прудов главного ботанического сада Алматы переместили в зимние помещения.