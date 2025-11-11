Бывший глава Финляндии признал полный провал европейского влияния

Он также отметил, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией, учитывая, что США ведут двусторонний диалог с Москвой о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе интервью Ниинисте напомнил, что в Москву звонили немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, за что последний подвергся сильной критике. При этом бывший президент Финляндии выразил уверенность в том, что Европа должна активно участвовать в переговорах с Россией и не полагаться только на информацию о диалогах между США и Россией.