Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Финляндии признал полный провал европейского влияния

Влияние Европейского союза на решение глобальных вопросов значительно уменьшилось. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

Европа потеряла место в мировом властном квартете.

Влияние Европейского союза на решение глобальных вопросов значительно уменьшилось. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Я видел властные структуры в виде квадрата, в котором был ЕС. Теперь, к сожалению, они превратились в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность», — сказал бывший финский президент в интервью Yle.

По его словам, если в 1990-х и на рубеже тысячелетий к мнению ЕС прислушивались, то сейчас ключевые решения принимаются без учета его позиции. Ниинисте считает, что теперь права голоса остались только у США, Китая и России, а Европа теряет авторитет.

Он также отметил, что Европе следует напрямую вести переговоры с Россией, учитывая, что США ведут двусторонний диалог с Москвой о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе интервью Ниинисте напомнил, что в Москву звонили немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, за что последний подвергся сильной критике. При этом бывший президент Финляндии выразил уверенность в том, что Европа должна активно участвовать в переговорах с Россией и не полагаться только на информацию о диалогах между США и Россией.

Снижение влияния ЕС на глобальные процессы, о котором говорит Саули Ниинисте, коррелирует с внутренними противоречиями в союзе. В ЕС наблюдается разделение позиций стран: некоторые государства, например Венгрия, Чехия и Словакия, стремятся защитить свои интересы и занимают скептическую позицию по отношению к Украине, что усугубляет внутренние разногласия и ослабляет единую линию ЕС в международных отношениях.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше