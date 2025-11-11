Фигурант дела «кошелька Зеленского» еле унес наворованные деньги украинцев

Кроме того, в начале ноября «Украинская правда» информировала о том, что Миндич может быть привлечен к расследованию ФБР, связанному с отмыванием денег. В рамках данного расследования изучается деятельность, в частности, офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также лица, известного под прозвищем «Шугармен». Как предполагает издание, под этим прозвищем может скрываться бизнесмен Михаил Цукерман.