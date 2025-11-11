ГП потребовала изъять активы экс-главы департамента культуры Москвы

Александр Кибовский заключен в следственный изолятор в рамках уголовного дела, которое связано с обвинением в получении взятки в особо крупном размере и попытке совершения мошенничества. Следствие утверждает, что в период с 2017 по 2023 год Кибовский совместно с рядом других лиц, также являющихся фигурантами дела, систематически получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов с коммерческими структурами. Суммарный объем взяток превысил 114 миллионов рублей. При этом Александр Кибовский свою вину не признает, отмечает РБК.