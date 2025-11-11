Постоялица социального дома лишилась кистей рук: в чем обвиняют сотрудников московского центра

Работники социального дома в Москве стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки. Постоялица лишилась обеих кистей. Такими данными поделились в пресс-службе Следственного комитета.
Как утверждается, инцидент произошел в социальном центре «Обручевский». Подробности дела не разглашаются. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по ходу расследования.
«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)» — говорится в материале.
Ленинский районный суд города Иванова между тем постановил взыскать свыше 800 миллионов рублей с бывшего вице-премьера областного правительства Сергея Зобнина. Средства получены нелегальным путем.