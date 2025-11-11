Переговоры США и России оказались под угрозой

«США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для переговоров о стабилизации работы наших дипломатических миссий. Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы, — сообщили “Известиям” в американском представительстве в Москве.