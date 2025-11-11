Shot: Серия взрывов прогремела над Саратовым и Энгельсом

Серия взрывов прозвучала над городами Саратов и Энгельс. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что над городами начались взрывы около 20 минут назад. Всего было слышно около пяти-семи громких звуков. По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте, — говорится в публикации.
По предварительным данным, силы ПВО сбивают украинские дроны на подлете.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 71 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром 10 ноября сообщили в Министерстве обороны России.
8 ноября два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Саратов. Раненых доставили в больницу для оказания помощи. При ударе повреждения получил жилой дом, в нескольких квартирах выбиты окна.