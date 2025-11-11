Беспилотники ВСУ повредили гражданские объекты в Саратовской области

Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Повреждений на этот раз избежать не удалось. Удары нанесены по гражданской инфраструктуре. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
С 01:50 11 ноября на территории региона действует предупреждение о воздушной опасности. Угроза применения БПЛА не отменена до сих пор.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — заявил Роман Бусаргин.
Прошлой ночью украинские боевики предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области. Российские силы ПВО успешно отразили атаку. Удары отражены в Шолоховском районе.