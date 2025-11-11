Уголовное дело возбудили после ампутации кистей рук пациентке соццентра в Москве

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили после того, как постоялице соццентра в Москве пришлось ампутировать кисти рук из-за халатности работников центра. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе СК России.
В соцсетях ранее сообщалось, что в столичном социальном доме «Обручевский» 20-летней постоялице ампутировали кисти рук после того, как персонал якобы связал ее шерстяными колготками.
Позже в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения сообщили РИА Новости, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами по факту халатности сотрудников соццентра «Обручевский».
— Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного главка СК Дмитрия Беляева доложить о ходе расследования уголовного дела.
До этого сообщалось, что девушке, поступившей на реабилитацию в социальный дом «Обручевский», связали руки колготками из шерсти и на некоторое время оставили одну. Впоследствии сотрудники соцдома вернулись к постоялице и увидели, что у нее началась гангрена. В связи с этим обстоятельством медики ампутировали кисти девушки. Этим инцидентом заинтересовались правоохранители, проводится проверка.