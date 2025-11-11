Пруд вышел из берегов и затопил приусадебные участки в Чайковском. Фото

Власти создали на территории оперативный штаб, который ежечасно отслеживает уровень воды и координирует действия ведомств и служб для устранения последствий чрезвычайной ситуации. «Водоканал» и МЧС уже несколько дней ведут работы по откачке воды и промывке труб.