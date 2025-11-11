Посетители «Крокуса» прощались с родными по телефону, оказавшись в ловушке

«Как следует из показаний одной из потерпевших, когда начался пожар, а дым опускался вс ниже и ниже, и из-за этого видимость в здании падала, загнанные террористами в угол люди, которые оказались изолированными от всех выходов в здании наружу, потеряв надежду выбраться из “Крокуса”, в панике начали прощаться со своими родственниками по телефону посредством СМС-сообщений и звонков по мобильной связи, если она была», — говорится в сообщении.