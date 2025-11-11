Столкнувшую в метро девочку пенсионерку штрафовали за дискредитацию ВС РФ

Пенсионерку, которую арестовали в столице после того, как она столкнула «громко смеявшуюся» 13-летнюю девочку на пути в метро, уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России в Краснодаре. Это следует из судебных документов.
По предварительной версии суда, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции «Таганская» на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула девочку на пути. Подросток не пострадала, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По информации пресс-службы столичных судов, Черемушкинский райсуд Москвы отправил Галину Малухину под стражу сроком на один месяц 29 суток.
Из картотеки судов следует, что 18 февраля Малухина, уроженка Удмуртской АССР, устроила пикет в Краснодаре. У нее был плакат с высказываниями, направленными против российских властей.
За эти действия суд признал ее виновной в дискредитации ВС РФ и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Столкнувшая девочку на пути станции московского метро «Таганская» пенсионерка ранее лежала в психиатрической больнице с манией преследования. Она приехала в столицу около месяца назад и живет в гостинице, сообщил 10 ноября Telegram-канал РЕН ТВ.