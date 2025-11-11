Прокуратура взяла на контроль дело о вандализме у памятника Ленину в Приморье

В городе Артеме Приморского края неизвестные осквернили памятник Владимиру Ленину. О случившемся стало известно 10 ноября — на мемориальный комплекс была нанесена краской какая-то надпись. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Прокуратура организовала проверку по этому факту и взяла ее на особый контроль. Надзорное ведомство будет следить за тем, чтобы были установлены все обстоятельства произошедшего и найдены виновные.
Также прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о вандализме. Следствие теперь должно выяснить, кто именно испортил памятник и зачем они это сделали.
Отдельно прокуроры проконтролируют, когда и как памятник приведут в порядок и восстановят его первоначальный вид. Ход расследования и все принимаемые меры остаются на контроле надзорного ведомства.