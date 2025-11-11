Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по делу об убийстве подростка

Суд в Новосибирске вновь отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову — бывшему охраннику турбазы, которого обвинили в расправе над 16-летним подростком рядом с кемпингом «У моря» на пляже «Бумеранг». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Следствие полагает, что 28 июня 2018 года между охранником и подростком вспыхнула ссора, в ходе которой Прудников несколько раз ударил колюще-рубящим предметом в шею школьника.
Дело дважды рассматривали в Советском районном суде с участием присяжных заседателей. И оба раза присяжные сочли вину Прудникова недоказанной. Сторона обвинения не соглашалась с вынесением оправдательного приговора и после обжалования дело отправляли на новое рассмотрение.
Сейчас приговор Советского районного суда вновь был отменен, дело снова отправили на новое рассмотрение, но в ином составе суда со стадии судебного разбирательства. А Прудников пока будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.