Суд оштрафовал россиянина, который не сообщил о готовившейся диверсии

В марте прошлого года знакомый Карданова установил контакт с представителем спецслужб Украины, который предложил за вознаграждение устроить поджог на железной дороге. Мужчина признался Карданову, что намерен совершить диверсию, однако тот не обратился в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении.