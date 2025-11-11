Ричмонд
Под Новосибирском осудили мужчину за создание и продажу вирусных программ

Бердский городской суд признал местного жителя виновным в создании и распространении вредоносных программ.

Источник: Freepik

По данным суда, с ноября 2019 по июль 2025 года мужчина разрабатывал вирусы, предназначенные для обхода систем защиты, и продавал их за вознаграждение.

В результате Андрей Г. получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд рассмотрел дело в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал свою вину.

В доход государства конфискованы компьютер и мобильный телефон, использовавшиеся для совершения преступления, а также незаконный доход в размере 89 044 рублей. Приговор пока не вступил в силу.