Под Новосибирском осудили мужчину за создание и продажу вирусных программ

По данным суда, с ноября 2019 по июль 2025 года мужчина разрабатывал вирусы, предназначенные для обхода систем защиты, и продавал их за вознаграждение.
В результате Андрей Г. получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд рассмотрел дело в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал свою вину.
В доход государства конфискованы компьютер и мобильный телефон, использовавшиеся для совершения преступления, а также незаконный доход в размере 89 044 рублей. Приговор пока не вступил в силу.