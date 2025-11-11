Жителя Хабаровска осудили в Приморье за контрабанду леса на 225 млн рублей

Артёмовский городской суд в Приморье вынес приговор жителю Хабаровского края, признанному виновным в участии в организованной преступной группе, занимавшейся контрабандой древесины особо ценных пород, сообщает пресс-служба Управления генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
«Установлено, что осуждённый в период 2019—2021 гг., исполняя отведенную ему посредническую роль, осуществлял передачу фиктивных документов о якобы легальной заготовке древесины арендаторами лесных участков во внешнеторговые организации, которыми с их использованием совершен нелегальный экспорт в КНР древесины особо охраняемых видов дуба монгольского и ясеня маньчжурского, не имеющих документов о происхождении. Общий размер незаконно вывезенных при соучастии осужденного товаров составил свыше 225 млн рублей», — говорится в сообщении.
При назначении наказания суд учёл, что обвиняемый добровольно способствовал раскрытию преступления, содействовал изобличению других участников и выразил раскаяние. В итоге ему назначено условное наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, осуждённый обязан уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, лишён права осуществлять внешнеэкономическую деятельность в сфере оптовой торговли древесиной на 1 год и 6 месяцев, а также лишился имущества на сумму 5,5 млн рублей, включая транспортные средства и недвижимость.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Напомним, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупной контрабанде лесоматериалов. Двое жителей Приморья, находящиеся за пределами России и объявленные в международный розыск, обвиняются по части 3 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных природных ресурсов, совершённая организованной группой в особо крупном размере.