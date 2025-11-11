Жителя Хабаровска осудили в Приморье за контрабанду леса на 225 млн рублей

«Установлено, что осуждённый в период 2019—2021 гг., исполняя отведенную ему посредническую роль, осуществлял передачу фиктивных документов о якобы легальной заготовке древесины арендаторами лесных участков во внешнеторговые организации, которыми с их использованием совершен нелегальный экспорт в КНР древесины особо охраняемых видов дуба монгольского и ясеня маньчжурского, не имеющих документов о происхождении. Общий размер незаконно вывезенных при соучастии осужденного товаров составил свыше 225 млн рублей», — говорится в сообщении.