Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует дело об избиении 10-летнего школьника во Владивостоке

Мальчик подвергся физическому насилию со стороны старшеклассников.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Владивостока начала проверку после инцидента с 10-летним учеником школы № 22. По информации, появившейся в социальных сетях, 4 ноября днем мальчик подвергся физическому насилию со стороны старшеклассников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проверяет, как работают органы системы профилактики в этой ситуации, а также изучает условия жизни и воспитания всех детей, причастных к конфликту.

Надзорное ведомство держит ход и результаты проверки на особом контроле.

Ранее в селе Золотая Долина Партизанского района школьники устроили «разборки» с одним из своих одноклассников. Мать 12-летнего потерпевшего обратилась в полицию. 10 октября после школы один из группы детей начал проявлять агрессию к своему однокласснику, приглашая того начать драку.