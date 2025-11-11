Защита сестер Хачатурян просит прекратить преследование по делу об убийстве отца

«Защита Крестины, Ангелины и Марии ждет реакции от Следственного комитета РФ, направив ходатайство об изменении меры пресечения в отношении каждой из сестер, которым до сих пор запрещено общаться между собой, со свидетелями, а также менять место проживания. В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений (издевательствах и насилии над дочерьми), мы также просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали — защищались от преступника, имели на это полное право. Действительно, время ставить точку в этом нелегком деле и дать возможность нашим подзащитным начать новую жизнь спустя почти 7,5 лет с момента трагедии как для сестер, так и для всех, кого это каснулось», — рассказал собеседник агентства, мнение которого также поддержали адвокаты Мари Давтян и Ярослав Пакулин.