В США раскрыли тайную сторону дела против «кошелька Зеленского»

Как отмечает The New York Times, летом президент Зеленский предпринял шаги по ослаблению полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в то время как эти ведомства вели расследования против его приближенных. НАБУ занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных преступлений, а САП представляет подготовленные бюро дела в суде.