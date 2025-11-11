В Биробиджане автомобиль с пьяным водителем врезался в остановку

Автомобиль с пьяным водителем совершил наезд на остановку общественного транспорта в городе Биробиджане Еврейской автономной области, в результате инцидента пострадала женщина, которая находилась на этом месте, сообщила региональная прокуратура.
«В результате ДТП находившаяся на остановке женщина получила телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, 49-летний мужчина, который был за рулём машины, при повороте на перекрёстке выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль врезался в остановку.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.
Напомним, 26 октября в Чувашии водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку и подростка. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Алатыре. Также сообщалось о признаках алкогольного опьянения у водителя.