На Камчатке мощный циклон принёс штормовой ветер и сильные снегопады

Ранее Life.ru назвал дату начала «автомобильной зимы» в Москве. В период 15−16 ноября в Центральной России ожидается мокрый снег, и тем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, стоит сделать это заранее. В ближайшие дни в Москве сохранится температура выше климатической нормы: ночью будет от плюс одного до плюс четырёх, днём — от четырёх до семи градусов тепла. Осадки преимущественно будут в виде дождя, однако к середине недели местами возможен мокрый снег, особенно вечером в среду и ночью на четверг. При этом снежный покров пока не прогнозируется, но дорожная обстановка может стать более сложной.