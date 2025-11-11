Ричмонд
На Камчатке мощный циклон принёс штормовой ветер и сильные снегопады

Мощный циклон обрушился на Камчатку, принеся штормовой ветер и сильные снегопады. Из-за непогоды жители на удалёнке, авиарейсы перенаправлены на другие аэродромы, а на дорогах десятки поваленных деревьев. Данных о пострадавших не поступало.

Источник: Life.ru

Мощный циклон обрушился на Камчатку. Видео © Telegram / КАМ-ЧАТ / Kamchatka_life.ru.

Мощный циклон обрушился сегодня на юг полуострова. В Петропавловске-Камчатском ураганный ветер повалил десятки деревьев на автомобили и дороги. Из-за тяжести снега обрываются и искрят провода, что грозит перебоями с электричеством.

Власти рекомендовали перевести сотрудников на удалённую работу и отменили занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В нескольких районах объявлена лавинная опасность. Работа аэропорта нарушена: задерживаются рейсы из ряда городов России, а местные рейсы отменены до улучшения погоды.

Ранее Life.ru назвал дату начала «автомобильной зимы» в Москве. В период 15−16 ноября в Центральной России ожидается мокрый снег, и тем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, стоит сделать это заранее. В ближайшие дни в Москве сохранится температура выше климатической нормы: ночью будет от плюс одного до плюс четырёх, днём — от четырёх до семи градусов тепла. Осадки преимущественно будут в виде дождя, однако к середине недели местами возможен мокрый снег, особенно вечером в среду и ночью на четверг. При этом снежный покров пока не прогнозируется, но дорожная обстановка может стать более сложной.

