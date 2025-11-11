Ричмонд
Объекты инфраструктуры повреждены из-за атаки дронов ВСУ в Саратовской области

В Саратовской области были зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских беспилотников. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы, добавил глава области.

Серия взрывов прозвучала над городами Саратов и Энгельс. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА. Об этом в эту же ночь сообщил Telegram-канал Shot.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 71 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром 10 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

8 ноября два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Саратов. Раненых доставили в больницу для оказания помощи. При ударе повреждения получил жилой дом, в нескольких квартирах выбиты окна.

