На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,2

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Японии. Эпицентр землетрясения располагался в 127 километрах к востоку от города Мияко. Очаг сейсмической активности, по данным центра, находился на глубине 19 километров. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.