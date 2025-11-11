Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,2

На Камчатском полуострове продолжаются афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, за последние 24 часа специалисты зарегистрировали девять повторных сейсмических событий.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что магнитуда зафиксированных афтершоков варьировалась от 3,8 до 5,2. Кроме того, в настоящее время сейсмологи наблюдают повышенную активность одновременно на шести вулканах камчатского региона.

Напомним, что мощное подземные толчки произошли у побережья Камчатки утром 30 июля. Это землетрясение стало наиболее сильным в данном регионе с 1952 года. Магнитуда основного толчка достигла показателя 8,8.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Японии. Эпицентр землетрясения располагался в 127 километрах к востоку от города Мияко. Очаг сейсмической активности, по данным центра, находился на глубине 19 километров. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.