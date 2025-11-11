Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нальчике оштрафовали мужчину за несообщение о подготовке диверсии

Мужчина признал вину и содействовал следствию.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Нальчике приговорил жителя региона к штрафу в размере 30 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении.

Как следует из материалов дела, мужчина по имени Мурат Карданов знал о планах своего знакомого, который, по заданию спецслужб Украины, собирался совершить поджог на железной дороге, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Известно, что Карданов познакомился с предполагаемым диверсантом в общежитии строительного городка. В марте 2025 года тот установил контакт с представителем украинских спецслужб, согласился выполнить задание за денежное вознаграждение, получил координаты цели и приобрёл необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси. О своих намерениях он рассказал Карданову во время разговора на работе, однако тот не предпринял никаких действий, чтобы сообщить о планируемом преступлении.

В результате против организатора поджога возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии, а в отношении Карданова — дело о несообщении о преступлении террористической или диверсионной направленности. Мужчина признал вину и содействовал следствию, после чего суд ограничился штрафом.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о заморозке имущества и счетов причастных к диверсиям.