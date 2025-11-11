В Нальчике оштрафовали мужчину за несообщение о подготовке диверсии

Суд в Нальчике приговорил жителя региона к штрафу в размере 30 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении.
Как следует из материалов дела, мужчина по имени Мурат Карданов знал о планах своего знакомого, который, по заданию спецслужб Украины, собирался совершить поджог на железной дороге, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Известно, что Карданов познакомился с предполагаемым диверсантом в общежитии строительного городка. В марте 2025 года тот установил контакт с представителем украинских спецслужб, согласился выполнить задание за денежное вознаграждение, получил координаты цели и приобрёл необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси. О своих намерениях он рассказал Карданову во время разговора на работе, однако тот не предпринял никаких действий, чтобы сообщить о планируемом преступлении.
В результате против организатора поджога возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии, а в отношении Карданова — дело о несообщении о преступлении террористической или диверсионной направленности. Мужчина признал вину и содействовал следствию, после чего суд ограничился штрафом.
