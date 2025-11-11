В Нальчике оштрафовали мужчину за несообщение о подготовке диверсии

Известно, что Карданов познакомился с предполагаемым диверсантом в общежитии строительного городка. В марте 2025 года тот установил контакт с представителем украинских спецслужб, согласился выполнить задание за денежное вознаграждение, получил координаты цели и приобрёл необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси. О своих намерениях он рассказал Карданову во время разговора на работе, однако тот не предпринял никаких действий, чтобы сообщить о планируемом преступлении.