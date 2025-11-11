В СК озвучили главную версию исчезновения Усольцевых

Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.