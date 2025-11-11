В СК озвучили главную версию исчезновения Усольцевых

В Следственном комитете назвали главную версию таинственного исчезновения семьи Усольцевых в лесах Красноярского края.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.
«Основная версия исчезновения семьи Усольцевых остается прежней — несчастный случай», — отметила в беседе с aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Ранее в СК оценили версию о том, что семья Усольцевых могла сбежать в Таиланд.
Напомним, в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как на сегодняшний день ведутся поиски Усольцевых.