В СК озвучили главную версию исчезновения Усольцевых

В Следственном комитете сообщили, какая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге является приоритетной.

Источник: Аргументы и факты

В Следственном комитете назвали главную версию таинственного исчезновения семьи Усольцевых в лесах Красноярского края.

Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.

«Основная версия исчезновения семьи Усольцевых остается прежней — несчастный случай», — отметила в беседе с aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Ранее в СК оценили версию о том, что семья Усольцевых могла сбежать в Таиланд.

Напомним, в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как на сегодняшний день ведутся поиски Усольцевых.