В Европе осознали, к чему приведет передача замороженных активов России Украине

«Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — заявил Фицо в беседе с The European Conservative.