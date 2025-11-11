В Находке ребенок провалился в открытый люк

Прокуратура города Находки начала проверку после несчастного случая с 10-летним мальчиком. Ребенок упал в открытый канализационный люк на улице Бокситогорская, около дома № 2а. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Следователи сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Отдельно прокуратура проверит, как жилищно-коммунальные службы города следят за состоянием смотровых колодцев и выполняют ли они правила их обслуживания.
По итогам проверки будет решено, какие меры необходимо принять. После инцидента городская администрация под контролем прокуратуры уже распорядилась устранить нарушение и закрыть опасный люк.
Ранее прокуратура Владивостока начала проверку после инцидента с 10-летним учеником школы № 22. По информации, появившейся в социальных сетях, 4 ноября днем мальчик подвергся физическому насилию со стороны старшеклассников.