В Находке ребенок провалился в открытый люк

Прокуратура города Находки начала проверку после несчастного случая с 10-летним мальчиком. Ребенок упал в открытый канализационный люк на улице Бокситогорская, около дома № 2а. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".