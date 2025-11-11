Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вуз незаконно выдавал сертификаты мигрантам

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) местный университет попал под штраф за незаконную выдачу документов иностранцам.

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) местный университет попал под штраф за незаконную выдачу документов иностранцам. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Проверка Рособрнадзора показала, что вуз регулярно оформлял сертификаты о знании русского языка, истории и законов без фактической проверки. Эти бумаги мигранты использовали для получения разрешений на работу и патентов.

Во время проверки выяснилось, что многие переселенцы не понимали русский язык, не могли объясниться с врачами или полицией и не владели базовыми фразами.

Уточняется, что после этого университету выдали предписание наладить процесс сертификации и проводить экзамены по правилам.

Читайте также: Объяснено, как Россия передала привет ракетоносцами новому премьеру Японии.