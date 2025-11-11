Российский вуз незаконно выдавал сертификаты мигрантам

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) местный университет попал под штраф за незаконную выдачу документов иностранцам. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Проверка Рособрнадзора показала, что вуз регулярно оформлял сертификаты о знании русского языка, истории и законов без фактической проверки. Эти бумаги мигранты использовали для получения разрешений на работу и патентов.
Во время проверки выяснилось, что многие переселенцы не понимали русский язык, не могли объясниться с врачами или полицией и не владели базовыми фразами.
Уточняется, что после этого университету выдали предписание наладить процесс сертификации и проводить экзамены по правилам.
