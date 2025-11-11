Ричмонд
Житель Комсомольска-на-Амуре погиб во время пожара в квартире

Причины пожара выясняются.

Источник: Хабаровский край сегодня

11 ноября в Комсомольске-на-Амуре во время пожара в квартире погиб мужчина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пожар на верхнем пятом этаже жилого дома на проспекте Интернациональном возник в утренние часы.

Горела двухкомнатная квартира, куда пожарные поднялись по автолестнице. Внутри они обнаружили тело погибшего комсомольчанина.

— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали за 15 минут. Ведется разбор места пожара, так как квартира захламлена. Задействовано 24 человека и 7 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Николаевском районе во время пожара погибли мужчина и женщина.