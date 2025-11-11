В нацпарке «Красноярские Столбы» заблудились двое туристов из Москвы

Днем 10 ноября двое туристов из Москвы, прогуливаясь по национальному парку «Красноярские столбы», заблудились в районе скалы «Дачки». На их поиски выехали краевые спасатели.
Гостей из столицы нашли и доставили в город до улицы Свердловская.
Однако на этом происшествия не закончились: уже вечером в районе центрального входа 20-летняя девушка получила травму ноги. Специалисты оказали потерпевшей первую помощь, после чего отвезли ее в Красноярск.
Посетителям нацпарка во время прогулок рекомендуют пользоваться обозначенными маршрутами, чтобы не получить травму и не заблудиться. Не нужно покорять вершины без специального оборудования и подготовки.