Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Красноярские Столбы» заблудились двое туристов из Москвы

На «Красноярских Столбах» 20-летняя девушка в районе центрального входа получила травму ноги.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Днем 10 ноября двое туристов из Москвы, прогуливаясь по национальному парку «Красноярские столбы», заблудились в районе скалы «Дачки». На их поиски выехали краевые спасатели.

Гостей из столицы нашли и доставили в город до улицы Свердловская.

Однако на этом происшествия не закончились: уже вечером в районе центрального входа 20-летняя девушка получила травму ноги. Специалисты оказали потерпевшей первую помощь, после чего отвезли ее в Красноярск.

Посетителям нацпарка во время прогулок рекомендуют пользоваться обозначенными маршрутами, чтобы не получить травму и не заблудиться. Не нужно покорять вершины без специального оборудования и подготовки.