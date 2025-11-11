Житель Сахалина арестован на Камчатке за создание канала нелегальной миграции

Ранее сообщалось о задержании в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске троих иностранцев — участников этой организованной группы. Кроме того, выявлены и помещены под стражу легализованные участниками преступной группы мигранты, в их отношении полиция Камчатки расследует дела об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Также инициирована процедура выдворения незаконно находившихся в России иностранцев.