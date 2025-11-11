Генпрокуратура потребовала изъять активы Кибовского на миллиард рублей

Часть имущества была переоформлена после возбуждения уголовного дела в 2023 году, поэтому ведомство просит признать данные сделки ничтожными и принять обеспечительные меры до рассмотрения иска. Также прокуратура требует взыскать 37 миллионов рублей дохода экс-чиновника от операций с ценными бумагами за 2020−2024 годы, так как он был получен в результате коррупционных нарушений и не может считаться законным, передает агентство.