Генпрокуратура потребовала изъять активы Кибовского на миллиард рублей

Генеральная прокуратура РФ подала в Кунцевский суд Москвы антикоррупционный иск к экс-министру правительства столицы, бывшему главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам с требованием взыскать имущество стоимостью более одного миллиарда рублей. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщило ТАСС.
Отмечается, что официальный доход бывшего чиновника и членов его семьи за период с 2010 по 2024 год составил 211 миллионов рублей, но они купили недвижимость и машины на сумму около 226 миллионов рублей, включая семь квартир в Москве и Подмосковье, дорогие автомобили и мотоциклы.
— С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет зарплаты Кибовского и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц, — сообщили в прокуратуре.
Часть имущества была переоформлена после возбуждения уголовного дела в 2023 году, поэтому ведомство просит признать данные сделки ничтожными и принять обеспечительные меры до рассмотрения иска. Также прокуратура требует взыскать 37 миллионов рублей дохода экс-чиновника от операций с ценными бумагами за 2020−2024 годы, так как он был получен в результате коррупционных нарушений и не может считаться законным, передает агентство.
1 ноября Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах компаний, связанных с уральскими предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.