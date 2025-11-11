В Черемхове неизвестные разгромили сквер «Угольщиков»

В Черемхове неизвестные хулиганы сломали три лавочки, сорвали рейки со спинок и унесли металлические основания в сквере’Угольщиков". Также был испорчен детский городок — его разрисовали стойким маркером, который невозможно отмыть. Об этом сообщает мэр города Вадим Семенов.
— Нам и так непросто справляться с ежедневными вызовами, которые порой жители просто не замечают, но ночные хулиганы добавили ещё одну проблему, — написал в сети Вадим Семенов.
Мэр попросил жителей не оставаться равнодушными и сообщать о случаях порчи городского имущества.
