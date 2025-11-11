Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхове неизвестные разгромили сквер «Угольщиков»

Хулиганы сломали три лавочки, сорвали рейки со спинок и унесли металлические основания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове неизвестные хулиганы сломали три лавочки, сорвали рейки со спинок и унесли металлические основания в сквере’Угольщиков". Также был испорчен детский городок — его разрисовали стойким маркером, который невозможно отмыть. Об этом сообщает мэр города Вадим Семенов.

— Нам и так непросто справляться с ежедневными вызовами, которые порой жители просто не замечают, но ночные хулиганы добавили ещё одну проблему, — написал в сети Вадим Семенов.

Мэр попросил жителей не оставаться равнодушными и сообщать о случаях порчи городского имущества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе вынесен приговор 35-летнему жителю поселка Карахун, который напал на главу поселения. Сначала преступник начал угрожать его жене, размахивая из стороны в сторону ножом. Когда из дома вышел сам глава, нападавший ударил его металлическим предметом по руке.