Shot: Более 700 человек эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы

Около 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в центре столицы. На месте работают спасатели МЧС, сообщил во вторник, 11 ноября, Telegram-канал Shot.
— Около 4:30 по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться. Среди них много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST, — говорится в публикации.
Один из подписчиков канала рассказал, что запаха гари или дыма он не почувствовал.
Точные причины или информация о пострадавших уточняется.
Стражи порядка пришли на помощь людям, которым угрожала опасность при пожаре в жилом доме на улице Ломоносова в Воскресенске. Правоохранители эвакуировали жильцов до прибытия спасателей. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области. Росгвардейцы эвакуировали 15 человек, среди которых было шесть детей. Кроме того, стражи порядка пробрались в квартиру, где произошло возгорание. Оттуда спасли женщину, двух малолетних детей и пенсионерку.