Shot: Более 700 человек эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы

Стражи порядка пришли на помощь людям, которым угрожала опасность при пожаре в жилом доме на улице Ломоносова в Воскресенске. Правоохранители эвакуировали жильцов до прибытия спасателей. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области. Росгвардейцы эвакуировали 15 человек, среди которых было шесть детей. Кроме того, стражи порядка пробрались в квартиру, где произошло возгорание. Оттуда спасли женщину, двух малолетних детей и пенсионерку.