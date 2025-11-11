Ричмонд
Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы

Более 700 человек были экстренно эвакуированы из отеля Azimut в центре Москвы из-за срабатывания пожарной сигнализации. По данным экстренных служб столицы, инцидент произошел около 4:30 утра в отеле на Олимпийском проспекте.

Пожарная сигнализация стала причиной эвакуации в Azimut.

«Сегодня около 4:30 ночи по всему отелю Azimut на Олимпийском проспекте раздался визг пожарной сигнализации. Более 700 постояльцев отеля попросили экстренно эвакуироваться», — пишет telegram-канал SHOT. Издание уточняет, что среди эвакуированных много детей, участвующих в театральном фестивале LT FEST.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и спасатели. По предварительным данным, запаха гари или дыма в помещениях отеля не обнаружено. Причины срабатывания пожарной сигнализации устанавливаются.