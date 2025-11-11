Стало известно о 5 пропавших в Красноярском крае в одно время с Усольцевыми

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали aif.ru о гражданах, которые, как и семья Усольцевых, пропали в Красноярско крае в октябре и чье местонахождение и по сей день остается неизвестным.
«Во время резонансного поиска Усольцевых отряд не прекращал работу. Пока одни наши поисковики были близ Кутурчина, те, кто возвращался, отрабатывали другие поиски — а за это время пришла 21 заявка», — отметила в беседе с aif.ru представитель пресс-службы красноярского отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
На сегодняшний день из числа поступивших заявок по пропавшим без вести в октябре остается неизвестной судьба Усольцевых и еще семи человек.
«Время — это во многом ключевой фактор успешного поиска. Чем быстрее подать заявку на поиск пропавшего, тем лучше: с каждым пропущенным днём шансы падают. Тем не менее, отряд “ЛизаАлерт” ведёт поиск до тех пор, пока человек не будет найден. Порой для этого могут потребоваться месяцы и даже годы», — отметила Чооду.
С 29 октября 2025 года остается неизвестным местонахождение жителя Красноярска Черепанова Леонида Севастьяновича 78-ми лет. Был одет в серую куртку, синюю кофту, темные спортивные штаны, черные туфли, кожаную кепку. Его приметы: рост 180 см, плотное телосложение, лысый, глаза голубые.
14 октября без вести пропал красноярец Воловик Олег Игоревич. Мужчине 35 лет. Был одет в бежевую куртку, спортивные штаны, черные кроссовки, черную шапку. Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.
С 10 октября остается неизвестным местонахождение 21-летнего Муругова Захара Захаровича из Красноярска. Был одет в черную кожаную куртку, белую футболку, серые спортивные штаны, черные кроссовки, серую полосатую шапку. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
9 октября без вести пропал житель Красноярска 28-летний Хрущев Алексей Владимирович. Он был одет в черную куртку, зеленую кофту, синие джинсы, черные кроссовки и синюю шапку. Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серые.
27 сентября ушел в лес и не вернулся 60-летний Кузнецов Иван Павлович из села Орловка Бирилюсского района Красноярского края. Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
Также в октябре в «ЛизаАлерт» поступили заявки по без вести пропавшим гражданам и в более ранние месяцы.
С 8 августа 2025 года неизвестно местонахождение 44-летнего Аминова Ришата Маратовича из пгт Шушенская Красноярского края. Был одет в тёмную футболку, тёмные штаны и чёрные сланцы. Приметы: рост 176 см, плотное телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.
С августа 2025 года ничего неизвестно о местонахождении красноярца Сотникова Дмитрия Андреевича 40-ка лет. Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
«Люди пропадают каждый день. Возможно, вы сможете помочь и спасти, если запомните тех, чьи лица размещены на ориентировках, расскажете о них своим близким и друзьям, проявите чуть больше внимания к прохожим — вдруг один из них окажется тем самым потерявшимся», — обратилась Чооду к читателям aif.ru.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина исчезли в лесах Красноярского края, в Кутурчинском Белогорье, 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.
Выдвигаются различные версии исчезновения Усольцевых — от несчастного случая до побега в другую страну.
Ранее в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» aif.ru рассказали, как на сегодняшний день ведутся поиски Усольцевых.