Стало известно о 5 пропавших в Красноярском крае в одно время с Усольцевыми

«Время — это во многом ключевой фактор успешного поиска. Чем быстрее подать заявку на поиск пропавшего, тем лучше: с каждым пропущенным днём шансы падают. Тем не менее, отряд “ЛизаАлерт” ведёт поиск до тех пор, пока человек не будет найден. Порой для этого могут потребоваться месяцы и даже годы», — отметила Чооду.