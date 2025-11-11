Выяснилось, что ГП требует изъять активы экс-главы департамента культуры Москвы

Кунцевский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск заместителя Генпрокурора Николая Винниченко о конфискации имущества бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, его семьи и связанных с ним лиц. Среди них — родственники экс-главы Таможенного комитета Анатолия Круглова, которого в иске также обвиняют в коррупционных нарушениях.
По данным «РБК», Кибовский, находящийся в СИЗО с июля прошлого года, проходит по делу о взятках на сумму свыше 114 млн рублей. Следствие считает, что с 2017 по 2023 год он получал деньги за содействие в заключении госконтрактов. Сам Кибовский вину отрицает.
В иске указано, что совокупный доход Кибовского, его супруги и ребенка за последние 14 лет составил около 211 млн рублей, однако стоимость зарегистрированного на родственников и доверенных лиц имущества превышает 1 млрд. Следствие полагает, что недвижимость, автомобили и земельные участки оформлялись для сокрытия реальных доходов.
По версии надзорного ведомства, через подконтрольные компании и родственников фигуранты приобрели 15 квартир, включая жилье в центре Москвы, восемь нежилых помещений, 11 машиномест, пять земельных участков и четыре загородных дома, в том числе в элитном поселке Millenium Park. Среди имущества, которое предлагается конфисковать, — Bentley Bentayga, Hongqi E-HS9 и мотоцикл Indian Challenger.
В числе ответчиков — бывшая супруга Кибовского Анастасия Авельцова, ее отец Юрий Авельцов, а также Андрей Нероденков, проходящий по тому же делу, и члены его семьи. В иске фигурируют компании «Евроком Инк», «Карат», «Сити Стик» и «Консалтинговый Центр АК», через которые, по данным прокуратуры, отмывались коррупционные доходы.
Отдельно указано, что Анатолий Круглов, возглавлявший Таможенный комитет в 1990-х, занимался бизнесом в нарушение антикоррупционного законодательства. С прибыли от этой деятельности он и его родственники приобрели элитное имущество — квартиры на Остоженке, участки и дома в Подмосковье, включая Жуковку-3. Общая стоимость оценена в миллиарды рублей.
Генпрокуратура также требует взыскать с Кибовского и его бывшей супруги более 37 млн рублей, полученных от операций с ценными бумагами, и обратить в доход государства свыше 56 тысяч акций АО «Транспортно-экспедиционная компания», связанных с семьей Круглова.
