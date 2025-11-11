Суд Иркутска взыскал 200 тысяч в пользу матери погибшего под поездом подростка

IrkutskMedia, 11 ноября. Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил исковые требования транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах» выплатить матери погибшего подростка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также возместить расходы на погребение на сумму 162 тысячи рублей.