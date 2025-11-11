Ричмонд
Суд Иркутска взыскал 200 тысяч в пользу матери погибшего под поездом подростка

Решение принято по иску транспортного прокурора к ОАО «РЖД» и страховой компании.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 11 ноября. Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил исковые требования транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах» выплатить матери погибшего подростка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также возместить расходы на погребение на сумму 162 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, проверка была проведена по обращению женщины, чей сын получил смертельные травмы под колесами поезда на станции Батарейная в текущем году.

По итогам проверки прокурор обратился в суд для защиты прав семьи погибшего. Суд согласился с доводами надзорного органа и взыскал в пользу матери компенсацию морального вреда и расходы, связанные с похоронами.

Ранее женщина попала под поезд и погибла в Братском районе на 323 км перегона Галачинский — Падунские Пороги ВСЖД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.