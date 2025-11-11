Раскрыта главная ошибка Усольцевых: что известно о загадочном исчезновении семьи в лесах Красноярского края

Семья Усольцевых — муж Сергей, жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в тайге Красноярского края более 40 дней назад, и с тех пор появилось очень много версий их исчезновения — от несчастного случая до побега в Таиланд. При таком обилии предположений следствие не выходило за пределы указанного региона. Действительно ли Усольцевы могли сбежать за рубеж, о главной ошибке пропавших и том, правильно ли ведутся поиски — в материале URA.RU.