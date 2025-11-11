Трамп огорчился, что в Белом доме нельзя принять Си Цзиньпина

Ранее Дональд Трамп уже высказывал намерение построить бальный зал на территории Белого дома — сначала речь шла о зале стоимостью 200 миллионов долларов, рядом с резиденцией, затем — о возведении зала на 650 человек на месте Восточного крыла. По данным телеканала ABC, на реализацию проекта уже собрали 350 миллионов долларов, при этом стоимость строительства оценивается в 300 миллионов.