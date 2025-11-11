Курьеры спасли таксистку от пассажира, который хотел ее изнасиловать

В Бангкоке (Таиланд) курьеры вмешались и спасли женщину-водителя мототакси, на которую напал пассажир. Об этом сообщает Thaiger.
Инцидент произошёл вечером 1 ноября. Таксистка по имени Мэй приняла заказ от 21-летнего клиента и отвезла его к месту назначения. Когда поездка закончилась, мужчина внезапно напал на неё и попытался изнасиловать. Женщина сказала, что приложение отслеживает маршрут и подаст сигнал тревоги, после чего злоумышленник начал её избивать и душить.
Мэй почти потеряла сознание, когда мимо проезжали курьеры и прохожие. Они бросились на помощь, и нападавший сбежал. Женщина обратилась в полицию, но там отказались искать преступника сразу, предложив оформить жалобу позже. Тогда Мэй вместе со своими спасителями решила действовать сама.
Через полчаса они нашли мужчину на стройке неподалёку, задержали его и передали полиции. Позже Мэй показала фотографии своих травм в соцсетях и пригласила спасателей принять участие в следственном эксперименте. После происшествия женщина решила временно прекратить работу и уехать в родную провинцию, чтобы восстановиться перед судом.
Читайте также: Выяснилось, как Джеральд Гальего стал «убийцей секс-рабынь».