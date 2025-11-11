Курьеры спасли таксистку от пассажира, который хотел ее изнасиловать

Инцидент произошёл вечером 1 ноября. Таксистка по имени Мэй приняла заказ от 21-летнего клиента и отвезла его к месту назначения. Когда поездка закончилась, мужчина внезапно напал на неё и попытался изнасиловать. Женщина сказала, что приложение отслеживает маршрут и подаст сигнал тревоги, после чего злоумышленник начал её избивать и душить.