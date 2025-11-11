В Кузбассе двое детей погибли при пожаре

Сообщение об обнаружении при локализации пожара в квартире дома по улице Комсомольской в поселке Краснобродском тел двух детей в возрасте трех и четырех лет поступило 10 ноября около 17.00 (13.00 мск). По данному факту следственным отделом по городу Прокопьевск СУСК по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).