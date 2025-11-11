Reuters: взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

Правоохранительные органы Индии квалифицируют взрыв автомобиля, произошедший в Нью-Дели, как террористический акт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Расследование ведётся в рамках закона, предусматривающего ответственность за действия, связанные с терроризмом, а также за деятельность, угрожающую суверенитету и территориальной целостности страны.
Инцидент произошёл вечером 10 ноября неподалёку от исторического Красного форта — одной из главных достопримечательностей индийской столицы. Автомобиль взорвался прямо на светофоре, в результате чего погибли восемь человек и несколько получили ранения. Глава МВД Индии Амит Шах подтвердил гибель людей и сообщил, что следственные органы уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
После взрыва в Нью-Дели и ряде индийских регионов, включая штаты Уттар-Прадеш, Бихар, Керала и мегаполис Мумбаи, был введён режим повышенной готовности. Усилено патрулирование на границах с Пакистаном и Бангладеш, а также проведены дополнительные проверки в аэропортах и на железнодорожных станциях крупных городов.
