Reuters: взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

Инцидент произошёл вечером 10 ноября неподалёку от исторического Красного форта — одной из главных достопримечательностей индийской столицы. Автомобиль взорвался прямо на светофоре, в результате чего погибли восемь человек и несколько получили ранения. Глава МВД Индии Амит Шах подтвердил гибель людей и сообщил, что следственные органы уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.