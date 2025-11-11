Ричмонд
19-летнего омича на 8,6 лет отправили в колонию за госизмену

Еще одна статья, по которой его осудили, — оправдание терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор 19-летнему омичу. Он признан виновным в госизмене и оправдании терроризма.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, парень являлся администратором украинских телеграм-каналов. Пропагандировал деятельность террористических организаций, призывал к насилию в отношении патриотически настроенных россиян, собирал деньги для ВСУ.

Кроме того, омич выступал за отделение Сибири от России и формирование украинского национального государства, планировал выехать на Украину и воевать против российских войск.

За государственную измену и оправдание терроризма суд приговорил фигуранта к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима и на два года лишил права размещать материалы в интернете.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.