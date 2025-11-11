Столичный суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

Суд в столице впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения. Это следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
— Привлекаемое лицо: Кузин А. Д., статья КоАП России 20.5.1, часть 1 «Нарушение режима военного положения», — сказано в карточке дела.
Дело зарегистрировал Останкинский районный суд 27 октября. Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначили на 19 ноября в 16:00 по московскому времени, передает агентство.
Санкция этой статьи влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей или арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей или арест на срок до 30 суток.
Суд не удовлетворил ходатайство генерального директора компании «Пикет» Андрея Есипова об отправке в зону проведения спецоперации на Украине. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о поставке 30 тысяч некачественных бронежилетов.