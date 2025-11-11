Раскрыто, что «лев», гулявший в лесу, оказался обычной собакой

Правоохранители провели проверку и выяснили, что «львом» оказался домашний пес породы ньюфаундленд по кличке Мышка. Его хозяева недавно подстригли питомца, оставив густую шерсть вокруг головы и шеи — из-за этого он стал похож на миниатюрного льва.