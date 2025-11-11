Ричмонд
Раскрыто, что «лев», гулявший в лесу, оказался обычной собакой

В ирландском графстве Клэр жители запаниковали после сообщений о странном звере, напоминающем льва.

Видео с животным, бродящим по лесу, снял водитель грузовика. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну тревоги — люди решили, что по округе гуляет настоящий хищник, и обратились в полицию.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что «львом» оказался домашний пес породы ньюфаундленд по кличке Мышка. Его хозяева недавно подстригли питомца, оставив густую шерсть вокруг головы и шеи — из-за этого он стал похож на миниатюрного льва.

Полиция графства Клэр с юмором прокомментировала произошедшее в соцсетях, добавив, что сам Мышка «очень доволен своей новой популярностью».

