Раскрыто, что «лев», гулявший в лесу, оказался обычной собакой

В ирландском графстве Клэр жители запаниковали после сообщений о странном звере, напоминающем льва.
Видео с животным, бродящим по лесу, снял водитель грузовика. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну тревоги — люди решили, что по округе гуляет настоящий хищник, и обратились в полицию.
Правоохранители провели проверку и выяснили, что «львом» оказался домашний пес породы ньюфаундленд по кличке Мышка. Его хозяева недавно подстригли питомца, оставив густую шерсть вокруг головы и шеи — из-за этого он стал похож на миниатюрного льва.
Полиция графства Клэр с юмором прокомментировала произошедшее в соцсетях, добавив, что сам Мышка «очень доволен своей новой популярностью».
Читайте также: Выяснилось, как Джеральд Гальего стал «убийцей секс-рабынь».